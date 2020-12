Braubach/Beirut

Die schreckliche Explosion in Beirut trifft den Libanon hart. Es gab viele Tote und Tausende Verletzte. Hinzu kommen Wirtschafts- und Corona-Krise. Das Land steht kurz vor dem Zusammenbruch. Die „Braubacher Hoffnungszeichen“, mitgegründet von Amal Fischer, die selbst im Libanon geboren ist und in Braubach lebt, rufen daher nun zu Spenden für das kleine Land am Mittelmeer auf.