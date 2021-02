Karneval online, aber im Herzen gemeinsam: So feierte der Niederlahnsteiner Carneval Verein digital

Mit dem Aktivenabend, der normalerweise am Mittwoch vor Schwerdonnerstag stattfindet, bedankt sich der Vorstand des Niederlahnsteiner Carneval Vereins (NCV) jedes Jahr bei seinen Aktiven für den großen Einsatz in der Session. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden viele Dankesworte gesprochen und Geschenke überreicht. Aber im Vordergrund steht immer das gesellige Zusammensein. Dieses Jahr fand dieser spezielle Abend in digitaler Form statt. Mit 111 erwachsenen NCV‘lern – die Zahl stimmt wirklich – fanden die Jecken am Bildschirm zusammen und erlebten einen wunderbaren Abend.

Das Orga-Team, bestehend aus Maike Güllering, Katharina Groß und Robert Maxeiner, hatte für alles gesorgt. Eine Woche zuvor erhielten alle Aktiven (traditionell ab 16 Jahre) ein „Care-Paket“, dieses üppig gefüllt mit verschiedenen Getränken, Wurst, Käse und Knabbereien. Unterstützt wurden sie von Ehrenmitglied und Schatzmeister Winfried Sauer. Und separat in rot-weiße Tütchen verpackt war der diesjährige Sessionsorden, über den sich alle riesig freuten.

Nach den Grußworten der Vorsitzenden Anna Sauer, des Elferratspräsidenten Günter Groß und des neuen Ehrenvorsitzenden Uwe Unkelbach überreichte der stellvertretende Vorsitzende Michael Güls ein Geschenk an Anna, die den Vereinsvorsitz im Oktober übernommen hatte. Trotz der massiven Einschränkungen durch die Pandemie ist es der Vorsitzenden geglückt, die NCV-Aktiven zu motivieren und zusammen einen anderen Karneval auf die Beine zu stellen.

Im Laufe des kurzweiligen Abends gab es viel zu lachen und auch viel Wissenswertes. Das Orga-Team hatte verschiedene Spiele vorbereitet. Und natürlich drehte sich alles um den NCV. Fotos wurden gezeigt, so zum Beispiel von Elferratswagen oder Kostümen, und es musste die richtige Jahreszahl zugeordnet werden.

In einem anderen Spiel waren die Abbildungen stark verpixelt und es sollte der Gegenstand erraten werden. Es wurde in separaten Chaträumen mit zufällig ausgewählten Personen gerätselt und geklönt, bevor alle Teilnehmer wieder zusammenkamen. Zwischen den Programmpunkten gab es immer wieder Musik. Mal wurde in kleiner Runde, mal im Grüppchen gelacht und geschunkelt und auf die Fassenacht das Helau ausgerufen. Es ging lustig zu – wenn auch nur digital.

Für die Lahnsteiner Kinder, die nicht auf ein wenig Karneval verzichten sollten, war der NCV schon in den vergangenen Tagen unterwegs und aktiv. Normalerweise besuchen die NCV-Dinos in jedem Jahr die Kitas und Grundschule in Niederlahnstein in ihren plüschigen grellgrünen Kostümen. Und jedes Jahr ist die Begeisterung groß bei den Kindern. Die Dinos werden immer sehnsüchtig erwartet und dann von den Kindern „belagert“.

Das alles ging in diesem Jahr nicht und deshalb wurde etwas anderes geplant: Für die Kindertagesstätten – die Kita St. Barbara und die Kita Villa Kunterbunt machten mit – sowie die Grundschule gab es eine „Dino-Überraschung“. Eine Tüte gefüllt mit Popcorn, kleinen Süßigkeiten, einem Dino-Papierorden zum Ausmalen sowie einem Flyer mit dem Gruß der NCV-Dinos.

Aber ein ganz besonderes Highlight erwartete die Kinder der Kita St. Barbara am Schwerdonnerstag. Dort spuckte „Kosti” – Michael Kost – im Dinokostüm Feuer und brachte die Kinder zum Staunen. Dass die Feuerspuckaktion mit ausreichendem Abstand durchgeführt wurde, versteht sich von selbst – und das nicht nur aufgrund der Corona-Situation.

Übrigens: Auf der Internetseite des NCV (ncv-lahnstein.de) gibt es so einiges für Kinder, wie das NCV-Memory-Spiel, die Dino-Ausmalmaske und auch die kleine Elferratskappe zum Ausschneiden. Schaut mal vorbei!