Rhein-Lahn

Regelmäßig tagt die Kreisgesundheitskonferenz – und in Zeiten der Corona-Krise kommt ihr eine besondere Bedeutung zu. So trafen sich jüngst Vertreter sämtlicher Akut- und Rehakliniken des Rhein-Lahn-Kreises, niedergelassene Ärzte und der leitende Notarzt Dr. Hans Jaeger auf Einladung des Landrates Frank Puchtler, um die Patientenversorgung angesichts der Corona-Krise zu koordinieren. Ergebnisse der Runde, die bereits am 23. März stattgefunden hat, teilt nun die Paracelsus-Klinik mit, der in der derzeitigen Lage eine zentrale Rolle zukommt.