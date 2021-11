Kampagne gegen Gewalt an Frauen: Der Rhein-Lahn-Kreis leuchtet heute Orange

Beleidigung, Bedrohung, üble Nachrede, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Genitalverstümmelung: Gewalt an Frauen und Mädchen ist vielschichtig und weltweit stärker verbreitet als jede andere Menschenrechtsverletzung. Um ein Zeichen gegen diese Gewalt zu setzen, gibt es seit 2008 die Kampagne „Orange the World“, die am heutigen Donnerstag, dem weltweiten Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, beginnt. An diesem Tag werden bedeutsame Gebäude oder markante Orte auf der ganzen Welt orange angestrahlt. Auch im Rhein-Lahn-Kreis.