Kent hat alles im Griff. Kaum macht eines der Schafe Anstalten, aus der Reihe zu tanzen, ist der Border Collie blitzschnell zur Stelle und weist den Quertreiber freundlich, aber mit Nachdruck in seine Schranken. So auch vor Kurzem, als 18 blökende Vierbeiner die Reise von Dessighofen nach Nassau antraten – als Hauptakteure eines tierisch spannenden Projekts: Die Schafe stehen nun leihweise als Weidepfleger bei der Stiftung Scheuern in Diensten.