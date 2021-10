Jugendzentrum Bad Ems: Junge Leute lernen Sprache der neuen Heimat

„Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt, das wusste schon Wilhelm von Humboldt“, sagt Julia Siebenschuh vom Leitungsteam des Jugendzemtrums Bad Ems. „Aber sie ist auch ebenfalls ein Schlüssel zur Integration und zum respektvollen Miteinander.“ Spielerisch ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, das hat sich eine Gruppe von zehn fleißigen Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 15 Jahren in den Herbstferien im Jugendzentrum Bad Ems (Juz) vorgenommen. In ungezwungener Atmosphäre und außerhalb der Schule nahmen sie an dem Sprachförderungsangebot teil, welches großzügig von der Diakoniegemeinschaft Paulinenstift Wiesbaden sowie dem Beirat Migration und Integration (BMI) des Rhein-Lahn-Kreises gefördert wurde. Sie und ihre Familien kommen aus Albanien, Bulgarien, Italien, Moldawien, Russland, Kirgistan und Syrien. Viele von ihnen sind bereits in Deutschland geboren oder haben als Flüchtlinge in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau eine neue Heimat gefunden.