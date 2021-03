Das Jugendhaus Hahnenmühle überreicht den Senioren im Wohnpark am Paulinenstift heute „Glück im Glas“. In mühevoller Heimarbeit haben Kinder Glückspilze aus der Modelliermasse Fimo geschaffen, die das Team des Jugendhauses in Gläser gesetzt hat. Auch die mit Herzchen bemalten Holzscheiben, die zur Deko an den Gläsern angebracht sind, haben die Kinder gestaltet.