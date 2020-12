Nastätten

Spaß für die ganze Familie kann auch in einem Schuhkarton stecken. Das Jugendhaus Hahnenmühle plant im Rahmen eines Weihnachtsferienprogramms wieder solche Kartons zu packen, die die Besteller dann in Nastätten abholen können, um daheim mit dem Inhalt etwas zu basteln oder zu backen. Eine ähnliche Aktion gab es bereits in den Sommerferien, was belegt, dass die Corona-Lockdowns nach Kreativität verlangen und diese tatsächlich bei vielen Verantwortlichen anregen.