Seit 1. Januar ist er neu in der Führungsriege des Nastätter Paulinenstifts: Jonas Wilbert. Der 33-Jährige ist ein Kind des Blauen Ländchens und unterstützt den Kaufmännischen Direktor und Pflegedirektor Markus Blank als Stellvertreter in beiden Positionen. Das gibt das Krankenhaus in einer Pressemitteilung bekannt.