Schluss mit Baden für „umme“ am Fachbacher Beachclub: Seit Freitag müssen Gäste, die ihr Handtuch am Ufer des Campingplatzes ausbreiten wollen, Eintritt bezahlen. Damit versucht das Team rund um Campingplatzbetreiber Oliver Schupp Herr über eine Situation zu werden, die in den vergangenen Tagen zu eskalieren drohte.