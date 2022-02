Leise surrend entsteht eine Bad Emser Paradeansicht mit Kurhaus, Fontäne in der Lahn und blühenden Geranien im Bildvordergrund. Neue Technik bei der Firma Heymann in Nastätten ermöglicht es, dass sich die Kreisstadt und andere Motive sogar als Relief präsentieren. Das Fingerspitzengefühl macht dann Höhenunterschiede deutlich. Für die 3-D-Welt ist ein neuer Plattendrucker erforderlich, der in der Abteilung Werbetechnik steht und sonst ein ganzes Wohnzimmer ausfüllen könnte.