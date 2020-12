Braubach

Schon seit einigen Wochen ist der Glockenturm der Barbarakirche von seinem Stahlgerüst befreit und leuchtet als weiteres Braubacher Wahrzeichen am Fuß der Marksburg in strahlendem Weiß. Im Innern aber sind die umfangreichen Sanierungsarbeiten an dem rund 1000 Jahre alten Gotteshaus, die 2016 begonnen wurden, noch lange nicht abgeschlossen. Und sie werden auch noch eine Menge Geld kosten.