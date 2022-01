Rhein-Lahn

Jahrgangsstufe 12 betroffen: Coronafälle am Goethe-Gymnasium in Bad Ems

Nach zwei bestätigten Coronafällen am Goethe-Gymnasium in Bad Ems und zwei weiteren positiven Schnelltests ist am Donnerstag die gesamte Jahrgangsstufe 12 vorsorglich ins Homeschooling geschickt worden.