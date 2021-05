Ist Welpe Freya der erste Corona-Hund? Hundekind auf den Bahngleisen in Lahnstein ausgesetzt

Ein junger Hund sitzt zwischen den Bahngleisen im Bereich des Stellwerks Niederlahnstein. Diese Nachricht erhielt das Tierheim am Donnerstagmorgen per Telefonanruf von Mitarbeitern der Deutschen Bahn. Die Tierschützer machten sich auf den Weg und fanden einen Welpen vor, etwa fünf Monate alt, verlassen und völlig verängstigt, der offenbar ausgesetzt worden war. Inzwischen geht es der kleinen Freya – so wurde sie getauft – gut, Kirstin Höfer, Leiterin des Tierheims Koblenz befürchtet aber, dass der kleine Mischling der erste „Corona-Hund“ sein könnte – und dass das Leid jetzt richtig losgeht.