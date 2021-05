Rhein-Lahn

Inzidenzwert im Kreis liegt aktuell bei 67,9 – Vier Kitas betroffen

In der Realschule plus in Hahnstätten sind zwei Schülerinnen positiv auf Corona getestet worden. Das geht aus der aktuellen Mitteilung der Kreisverwaltung hervor. Die erforderlichen Maßnahmen wurden veranlasst. Die Schule selbst sei aber nicht betroffen, erklärte Jennifer Merz am Montag im Kreisausschuss, das Hygienekonzept der Einrichtung sei gut. Neben der Hahnstätter Schule gibt es laut Merz in weiteren Einrichtung Corona-Fälle.