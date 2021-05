Rhein-Lahn

Inzidenz zwei Tage unter 50: Corona-Lage im Rhein-Lahn-Kreis entspannt sich weiter

Die Ansteckungsrate geht deutlich zurück, die Zahl der neuen Corona-Fälle bleibt sehr niedrig. Der Inzidenzwert, die Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, lag am Mittwoch bei 24,5 (Vortag 38,4) und damit am zweiten Werktag in Folge unter der 50er-Marke. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.