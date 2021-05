Rhein-Lahn

Inzidenz weiter unter 50: Bald mehr Lockerung im Kreis?

Bald schon könnte es weitere Lockerungen im Rhein-Lahn-Kreis geben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag mit 18,8 den vierten aufeinanderfolgenden Werktag unter dem Schwellenwert von 50. Ist dies auch am Samstag der Fall, gelten ab dem übernächsten Tag, also Montag, geänderte Regeln, wie die Kreisverwaltung mitteilt.