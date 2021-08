Inzidenz drei Tage über 35: Neue Einschränkungen für den Rhein-Lahn-Kreis

Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, beträgt laut Landesuntersuchungsamt aktuell für den Rhein-Lahn-Kreis 47,5 und liegt damit den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 35.

Somit treten bereits ab dem heutigen Samstag, 28. August, nach den Vorgaben des Landes weitere Einschränkungen in Kraft. Unter anderem gilt laut der Mitteilung der Kreisverwaltung wieder eine Maskenpflicht im Unterricht.