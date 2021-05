Rhein-Lahn

Inzidenz am fünften Werktag in Folge unter 50: Diese Lockerungen gelten ab sofort im Rhein-Lahn-Kreis

Die Erleichterung ist landauf, landab spürbar: Im Rhein-Lahn-Kreis hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag am fünften Werktag in Folge den Schwellenwert von 50 unterschritten und lag auch am Sonntag bei 13,9. Deshalb sind heute um 0 Uhr weitere Lockerungen in Kraft getreten.