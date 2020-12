Nassau/Bad Ems

Die Katholische Kliniken Lahn GmbH haben am 12. November 2019 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Seitdem wurde im Hintergrund an einem Zukunftskonzept für die Häuser gearbeitet und mit diversen Bietern Vertragsverhandlungen geführt. Nun steht fest: Die Maybach Medical GmbH aus Stuttgart, eine Beteiligung der Bremer FMC Beteiligungs KG (FMC), erwirbt die Katholische Kliniken Lahn GmbH. Das wird in einer Pressemitteilung bestätigt.