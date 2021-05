Interview mit FAZ-Redakteur Jasper von Altenbockum: „Stein'scher Turm symbolisiert das Scheitern des Freiherrn“

Unter dem Titel „Der Turmbau zu Nassau“ hat sich der verantwortliche Redakteur der FAZ für Innenpolitik im großformatigen Magazin der Zeitung dem Freiheitsturm des Freiherrn vom Stein gewidmet. Mit dem von 1814 bis 1818 errichteten achteckigen Bau, der unmittelbar neben seinem Geburtshaus, dem Schloss, entstand, wollte Stein an die verlustreichen Freiheitskriege erinnern, mit denen Napoleon und die französischen Besatzer kurz zuvor aus Deutschland vertrieben worden waren. In dem Artikel verknüpft der Journalist, der in Nassau aufgewachsen ist, Kindheitserinnerungen mit Erkenntnissen über die deutsche Geschichte. Im Interview erläutert Jasper von Altenbockum, was ihn dazu veranlasst hat und welche Bedeutung die Fliegen haben, die er mehrfach in seinem Beitrag erwähnt.