Rhein-Lahn/Bad Ems

Nur noch knapp unter dem Inzidenzwert von 35, ab dem die Warnstufe „orange“ gilt, lagen die Zahlen am Donnerstag im Rhein-Lahn-Kreis. Die Tendenz scheint steigend. Wie bereiten sich Rhein-Lahn-Kreis, Fieberambulanzen, Ärzte und medizinisches Personal auf einen möglichen weiteren Anstieg von Covid-19-Erkrankungen vor? In der Corona-Ambulanz am Bahnhof Bad Ems, die von der Hausarztpraxis Schwab, Simons und Kollegen betrieben wird, wurden am Mittwochabend vom Technischen Hilfswerk Lahnstein zwei weitere Zelte errichtet. Wir sprachen mit Dr. Bernice Schwab.