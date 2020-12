Lahnstein

Der Tourismus in und rund um Lahnstein ist seit fast 25 Jahren ihr täglich Brot – und doch ist dieses Jahr 2020 ein ganz besonderes für Petra Bückner. „So was habe ich selbst noch nicht erlebt“, sagt die 56-jährige Leiterin der Lahnsteiner Touristinformation (TI) zur Corona-Krise. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht sie über den Einbruch bei Gästezahlen, Probleme der Hoteliers und Gastronomen, aber auch die Chancen, die sie für die touristische Entwicklung am Rhein-Lahn-Eck sieht.