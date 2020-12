Miehlen

Schön grün ist es oberhalb des Hauserbachsees in Miehlen. Was moderne Infrastruktur anbelangt, gilt das Ferienhausgebiet dort allerdings als „weißer Fleck“. Weil die Internetversorgung mit 16 Mbit eher ein theoretischer Wert ist und die Leitungsleistungen stark schwanken, haben die dort lebenden Bürger die Initiative ergriffen, Unterschriften gesammelt und sich an die Ortsgemeinde gewandt, die wiederum mit Fragebögen genauere Daten über die Breitband-Situation erhebt.