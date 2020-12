Lahnstein

Einen Monat nach der Entgleisung eines Güterzugs am Bahnhof von Niederlahnstein wird die Instandsetzung der Bahnstrecke am Mittwoch abgeschlossen. „Damit ist die Sanierung aber nicht beendet, vielmehr war der Austausch des Erdreichs nur der erste Schritt“, betonte Frank Osteroth, der Leiter der Produktionsdurchführung der DB Netz AG, auf Nachfrage unserer Zeitung. Man gehe nicht, versicherte er, bevor alles in Ordnung gebracht sei.