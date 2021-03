Die Kugel's Backwelt GmbH, die hinter den Verkaufsstellen der Bäckerei in Lahnstein und Koblenz steht, ist nicht direkt von den beiden Insolvenzverfahren betroffen, die am 3. März eingeleitet worden sind. Dies hat unsere Zeitung aus dem Umfeld des Koblenzer Amtsgerichts erfahren. Und auch das Restaurant, das seit einiger Zeit in dem Gebäude zu finden ist, hat nichts mit dem Verfahren zu tun.