Innenministerium gibt zusätzliches Geld: 19,8 Millionen Euro für schnelle Netze

„Mit dem FTTB-Ausbau werden im Rhein-Lahn-Kreis gemeindeübergreifende und zukunftssichere Gigabit-Infrastrukturen geschaffen. Der Landkreis setzt mit diesem Projekt seine bereits im Jahr 2014 gestarteten Anstrengungen für den Ausbau zukunftsfähiger digitaler Infrastrukturen fort“, wird Lewentz zitiert. Der Rhein-Lahn-Kreis sei damals der erste Landkreis in Rheinland-Pfalz gewesen, der stringent auf Kreisebene den Ausbau bündelte und zentral organisierte.

Mit den jetzt grundsätzlich zugesagten Fördermitteln des Landes werden in den kommenden Jahren Gigabitnetze für mehr als 1000 Privathaushalte und 613 Unternehmensadressen in Gewerbegebieten ausgebaut. Diese Förderung ergänzt die bereits im März 2020 ausgesprochene Förderzusage in vorläufiger Höhe von mehr als 1 Million Euro. Dabei unterstützt das Land die Gigabit-Breitbandversorgung von 47 Schulen und sechs Krankenhäusern im Kreisgebiet.

Informationen zur Förderung gibt es online unter www.breitband.rlp.de.