Die haushohe Fensterfront sitzt und gibt den Blick frei in die Flure des neuen Therme-Hotels in der Viktoriaallee in Bad Ems. Während sich außen sonst in den vergangenen Tagen und Wochen nicht mehr viel getan hat, brummt’s drin um so geschäftiger. Das Bauprojekt, das sich die Schweizer Investoren der Kannewischer Holding AG 28 Millionen Euro kosten lassen (inklusive dem bereits eröffneten Parkhaus), biegt auf die Zielgerade.