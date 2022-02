Mit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 entstanden landauf, landab jede Menge Initiativen, Gruppen und Vereine, die es sich zur Aufgabe machten, anderen zu helfen. So auch in Lahnstein. Um insbesondere älteren und kranken Menschen den Alltag zu erleichtern, riefen das damalige Caritas-Generationen-Projekt und die Pfarrei Sankt Martin in Lahnstein die Aktion „Einkaufshilfe“ ins Leben. Nun gibt es Neuigkeiten.