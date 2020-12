Nastätten

Pfeile auf dem Boden und eine Tafel im Gras, die den Rasen in Bereiche aufteilt für Familien und andere Besucher, erwarten die Gäste, wenn am Mittwoch, 10. Juni, das Waldschwimmbad in Nastätten öffnet. Die Corona-Krise hinterlässt ihre Spuren, auch in Form von Schildern, die um Abstand bitten oder irgendwo den Durchgang verwehren. „Die Saison 2020 ist anders als alle anderen“, betont VG-Bürgermeister Jens Güllering (CDU) – doch sie fällt nicht aus, lautet die Botschaft kurz vorm Start.