In Kamp-Bornhofen lernen Kita-Kinder, Probleme zu lösen

Können auch Kinder im Kita-Alter schon Probleme lösen? Sie können es lernen. „Die ,Großen' unserer Einrichtung nehmen am Kompetenztraining „Ich kann Probleme lösen“, durchgeführt von der Familienbildungsstätte Rhein-Lahn/Westerwald, teil“, freut sich das Team des katholischen Kindergartens St. Nikolaus in Kamp-Bornhofen.Dabei werden die Jungen und Mädchen angeleitet, Gefühle bei sich selbst und anderen Kindern wahrzunehmen, Gründe für das Verhalten anderer Kinder zu erkennen, die Folgen des eigenen Verhaltens einzuschätzen, Lösungen für Konflikte mit anderen Kindern zu entwickeln und die ausgeführte Problemlösung hinsichtlich ihrer Wirkung zu bewerten. Petra Effert, Diplompädagogin, wird den Kurs in der Kita St. Nikolaus in den kommenden Wochen leiten.