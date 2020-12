Bad Ems

„Biste richtig down, brauchste wat zu kaun – ne Currywurst!“ Die legendären Zeilen von Herbert Grönemeyer aus dem Jahr 1982 machen jetzt in Bad Ems wieder Sinn: Seit Mittwoch steht auf dem Parkplatz im Oranienweg in Bad Ems ein Imbisswagen, in dem nicht nur die von dem deutschen Sänger bevorzugte würzige Variante der Wurst frisch gebrutzelt wird, sondern auch Bratwurst, Pommes oder Spießbraten. Dahinter steckt aber mehr als „nur“ ein Angebot für die Bürger.