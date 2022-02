Auch die Stiftung Scheuern ist an das im Dezember vergangenen Jahres beschlossene Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gebunden. Sie hat daher Lösungen erarbeitet, wenn zum 16. März die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheitswesen auch in Rheinland-Pfalz in Kraft tritt.