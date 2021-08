Zum ersten Mal seit Beginn des Angebots war am Donnerstag ein Impfbus des Landes im Rhein-Lahn-Kreis zu Gast. Auf dem Parkplatz des Nassauer Aldi-Markts am Bahnhof gab es Immunisierungen gegen Corona gemäß dem Grundsatz „Für alle. Ohne Anmeldung“. In den vier Stunden, in denen der Bus vor Ort war, ließen sich 139 Menschen impfen. Dabei hatten sie die Auswahl zwischen den Vakzinen von Biontech und Johnson & Johnson.