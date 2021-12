Nastätten

Impfaktion in Nastätten: Im Eiscafé gibt's heute Moderna

Eine besondere Impfaktion bietet das Gesundheitszentrum Nastätten am heutigen Dienstag, 21. Dezember, im Eiscafé San Marco in der Bahnhofstraße 8 an. Von 19 bis 23 Uhr können sich über 30-Jährige ohne Termin mit Moderna impfen lassen.