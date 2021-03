Immobilie wegen ausstehender Zahlungen gesperrt: Nassauer Vereine stehen ohne Halle da

Die Nassauer Sportvereine dürfen die große Halle am Sportzentrum vorerst nicht mehr nutzen. Der Eigentümer, die Leifheit-Campus Genossenschaft, hat dies untersagt und den Vereinen in der vergangenen Woche schriftlich mitgeteilt. Der Grund: Die Erstattung von Nebenkosten für 2019/2020 ist noch nicht erfolgt. Als Schulträger ist die Genossenschaft verpflichtet, diese Auslagen, die einige Zehntausend Euro betragen, geltend zu machen. Miete wird von den Vereinen jedoch nicht verlangt. Um die Vereine nicht zu belasten, wird seit einiger Zeit hinter den Kulissen an Lösungen gefeilt. Ein tragfähiges Konzept gibt es jedoch noch nicht. Die Genossenschaft hat nun offenbar die Notbremse gezogen.