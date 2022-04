Am liebsten ist sie unterwegs, wandelt auf schmalen Pfaden im Mittelrheintal, klettert steile Weinberge hinauf und sucht immer den ganz besonderen Blickwinkel. Denn ihre Kamera hat sie immer dabei. Ruth Vogel, die „Mittelrhein-Fotografin“, wie Fans ihrer Fotos sie nennen, ist immer auf der Suche mit geübtem Blick durch die Linse. Jetzt zeigt die Weiselerin eine kleine Auswahl ihrer zigtausend Bilder in der Galerie Hahnenfuß in Dörscheid.