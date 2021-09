Sie zögerten keine Sekunde lang. Oder wie Dieter Pfaff, Obermeister der Elektro-Innung Rhein-Lahn, es ausdrückt: „Uns war sofort klar, dass wir helfen müssen.“ Helfen in einer Region, in der viele Menschen alles verloren haben, in der es an den elementarsten, vor der Flutkatastrophe oftmals für selbstverständlich gehaltenen Dingen fehlt.