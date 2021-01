Bad Ems

Während der Badebetrieb in der Emser Therme seit dem 2. November wegen der Corona-Einschränkungen im Rahmen des zweiten Lockdowns wieder ruht, brummt es an den beiden Baustellen der Therme umso mehr. Staunend beobachten die Bad Emser, wie das neue Hotel und das Parkhaus in der Viktoriaallee jeden Tag ein Stückchen wachsen.