Eigentlich geht Hotel anders: Gefaltete Kleider und Stadtpläne im Koffer und die Vorfreude auf Sightseeing, Relaxen oder Aktivurlaub im Herzen. Aber die Menschen, die derzeit im Hotel Bismarck's in Bad Ems leben, spüren den Krieg in den Knochen: Sie sind aus der Ukraine geflohen, haben bombardierte Städte, ihre Männer, Brüder, ihr altes Leben zurückgelassen und waren viele Tage unterwegs, bis sie sich in Sicherheit wähnen konnten.