Hospiz: Suche nach Standort beginnt neu

Nassau/Bad Ems/Dienethal

Zwischen Nassau und Dienethal liegt nicht einmal ein Kilometer. Als im vergangenen Oktober bekannt wurde, dass der Förderverein für das geplante Stationäre Hospiz Rhein-Lahn ein Grundstück in Dienethal auserkoren hatte, schlugen die Wellen jedoch hoch. Schließlich hatte der Erste Vorsitzende Dr. Martin Schencking stets betont, dass die Einrichtung in der Stadt Nassau ihren Sitz haben soll – auch Spendern und Teilnehmern von Benefizveranstaltungen gegenüber. Und auch in der Dienethaler Bevölkerung gab es viele kritische Stimmen zu dem von den Initiatoren ausgewählten Standort. Mittlerweile hat sich der Förderverein jedoch wieder von seinen Plänen in der 220 Einwohner kleinen Gemeinde verabschiedet. Die Bauvoranfrage wurde zurückgezogen.