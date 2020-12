Glimpflicher als zunächst befürchtet verlief ein Brand an einem Wohnhaus am Mittwochmorgen in Kemmenau. Nach der Alarmierung um 9.47 Uhr war die Feuerwehr von einem Wohnhausbrand mit Menschenrettung ausgegangen, doch dann stellte sich heraus, dass ein Überbau über einer Garage lichterloh in Flammen stand.