Holzhausen

„Sicher, es ist ein Luxus, was wir uns da leisten. Aber weil’s für die Bevölkerung ist, leisten wir ihn uns gern“, sagt Hardy Eilenz. Und, so fügt der Ortsbürgermeister von Holzhausen hinzu: „Es ist einfach wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen. Da sind wir hier im Ort eindeutig im Vorteil.“ Womit auch klar sein dürfte, worüber er gerade spricht: über das Holzhäuser Freibad, in dem in dieser Saison allerdings niemand schwimmen lernen konnte, da es geschlossen war. Und das hatte gleich zwei triftige Gründe.