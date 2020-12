Nassau/Alken

Ob es Momente gab, in denen sie mit dem Gedanken spielten aufzugeben? „Nicht direkt“, antworten Luisa und Linus und räumen im nächsten Moment ein: „Aber es war von der Anstrengung her schon sehr extrem.“ Zum Beispiel an Tag 23 ihrer Expedition, als sie von Österreich aus die Grenze nach Slowenien überquerten und in strömendem Regen mal eben 3000 Höhenmeter zu überwinden hatten: „Es war eiskalt, komplett neblig, und es herrschte Weltuntergangsstimmung.“