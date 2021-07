Rhein-Hochwasser hat die Baustelle zwischen Lorch und Assmanshausen unterspült. Die Bundesstraße 42 ist in diesem Abschnitt wegen der Hochwasserschäden im Bereich der Radweg-Baustelle seit Dienstagabend voll gesperrt. Die Sperrung gelte bis auf Weiteres. Experten von Hessen Mobil begutachten die Schäden und arbeiten an einer Lösung, heißt es in einer Pressemitteilung.