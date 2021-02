Hochwasser: Lahnstein ist gut vorbereitet

Das Hochwasser stieg nur langsam am Wochenende in Lahnstein. Aber doch so weit, dass die Johannesstraße nicht mehr passierbar war. Gleich zwei Bootsdienste wurden eingerichtet. Am Kirchplatz war die freiwillige Feuerwehr im Einsatz und brachte bei Bedarf Anwohner aus ihren Häusern in die Stadt und wieder zurück. Im Nauling stand das Technische Hilfswerk mit einem Boot bereit und hatte als „Fahrgäste“ vorwiegend Bewohner des Wohnparks Lahneck, die sich quasi auf einer Insel befanden. „So etwa 70 Zentimeter hoch“, schätzte THW-Mitarbeiter Karl Vorjohann, stehe das Wasser, das er und seine Kollegen mit Wattstiefeln noch durchwaten und das Boot lenken konnten.