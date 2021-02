Tendenz fallend, Tendenz steigend: Die Vorhersagen wechseln bei jeder Aktualisierung. Während noch am Mittwochmorgen für die 48-Stunden-Vorhersage des Hochwassermeldezentrums Rheinland-Pfalz „steigend“ stand, war am Nachmittag wieder „fallend“ zu lesen. Zunächst aber sollen die Pegel noch steigen. Auf 7,50 Meter in Braubach und 7,55 Meter in Koblenz.