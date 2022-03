Sehr früh im Jahr sehen sich die Feuerwehren im Rhein-Lahn-Kreis schon wieder mit erhöhter Waldbrandgefahr konfrontiert. So ist es am Freitagmittag in Himmighofen zu einem Großeinsatz von Wehren aus der Verbandsgemeinde Nastätten gekommen. Das hat Feuerwehrsprecher Michael Dexheimer am Freitagabend mitgeteilt.