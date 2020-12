VG Loreley

In der Marksburgschule ist die Schulküche kurzfristig zum Versandzentrum umfunktioniert worden. Von hier gehen Briefumschläge mit allen notwendigen Utensilien, Stoffzuschnitten, Bändern und Nähanleitungen auf die Reise zu mehr als 50 Frauen in der ganzen Region, die daraus nähen, was aktuell so dringend gebraucht wird: Mundschutzmasken zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus. In nur wenigen Stunden hat die „Aktion Herzkissen Rhein-Mosel-Lahn“ der Verbandsgemeinde Loreley in der Corona-Krise ihre Produktion umgestellt.