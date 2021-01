Lahnstein

Hilfe bei der Impfanmeldung: Stadt Lahnstein unterstützt Senioren

In den rheinland-pfälzischen Impfzentren sind die Corona-Schutzimpfungen angelaufen. Im ersten Schritt kommen die über 80-Jährigen in den Genuss der Impfung, um diese Bevölkerungsgruppe, die besonders gefährdet ist, zu schützen. Zur Vereinbarung eines Impftermins bedarf es einer Anmeldung über eine landesweite Telefonhotline oder das Internet. Für ältere Menschen, die keine Angehörigen oder helfende Hände an ihrer Seite haben, ist dies nicht immer möglich. „Diesen Menschen wollen wir helfen und sie bei der Impfanmeldung unterstützen“, so der Lahnsteiner Oberbürgermeister Peter Labonte (CDU) zu dem neu eingerichteten Serviceangebot seiner Verwaltung.